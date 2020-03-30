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İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Kovid-19 Psikososyal Destek Birimi" kuruldu

Bursa'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciler tarafından vatandaşlara psikososyal destek vererek kaygı ve stresi en aza indirebilmek vebunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla "Kovid-19...

30.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:38
Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğünce

Bursa'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciler tarafından vatandaşlara psikososyal destek vererek kaygı ve stresi en aza indirebilmek vebunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla "Kovid-19 Psikososyal Destek Birimi" kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere Nilüfer, Yıldırım 1 ve 2 No'lu, Osmangazi, İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezlerinde kurulan birimleri, mesai saatleri içinde telefonla arayarak uzman psikolog ve sosyal çalışmacılardan danışmanlık hizmeti alabilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların fiziksel sağlığı kadar ruhsal sağlığını da etkilediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde hizmet veren sağlık kuruşlarında olduğu gibi Bursa'da da salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında başta Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık personellerimiz 7 gün 24 saat canla başla çalışmaktadır. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde birey, aile ve toplum eksenli olarak hiçbir bireyin evde bulunduğu sosyal yalıtım ve tedbir sürecinde yalnız olmadığını hissetmesi ve psikolojik desteğin bir telefon kadar yakın olması için çalışmalar artırılarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bünyesinde hizmet verecek olan psikososyal destek hattı vatandaşlarımızın hizmetine başlamıştır. Koronavirüsle mücadele sürecinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapmakta olan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciler tarafından halkın kaygı ve stresini en aza indirebilmek ve bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla hafta içi 08.00-17.00 saatlerinde 'Yüz yüze olamasak da yanınızdayız' prensibinden hareketle telefonla iletişim yoluyla psikososyal destek verilecektir."

Psikososyal Destek Hattı telefon numaraları:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü (0224) 247 68 42, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 502 81 27, Yıldırım 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 502 54 01/503 15 95, Yıldırım 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 364 83 53, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 223 98 38/ 232 25 44, İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 715 15 27, Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 544 53 43, Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 614 24 25, Orhangazi Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 573 34 67, Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezi (0538) 780 32 72.

Kaynak: AA

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