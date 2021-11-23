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Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Emirhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayışhan Y. ikinci katın balkonunda oyun oynamaya başladı. Balkon korkuluklarına tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber | İkinci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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