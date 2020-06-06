Bursa'da iki yeni 112 istasyonu hizmete girdi Bursa'nın Gemlik ilçesinde Küçükkumla ve Karacabey ilçesinde Boğaz'da iki yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Küçükkumla ve Karacabey ilçesinde Boğaz'da iki yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyüyen kent nüfusu ve muhtemel vakalara en hızlı sürede ulaşılması gözetilerek yapılan planlamalar doğrultusunda ihtiyaç görülen Gemlik Küçükkumla ve Karacabey Boğaz'da iki yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı. Böylece il genelindeki acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 82'ye yükseldi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, yaz döneminin gelmesiyle Gemlik Küçükkumla ve Karacabey Boğaz'da artan nüfus yoğunluğuna göre iki istasyonu hizmete sunduklarını ifade etti.

Kentte 82 noktada bulunan acil sağlık istasyonları ile acil durum vakalarına hızlı bir şekilde ulaştıklarını belirten Kaşıkcı, "Bunun yanı sıra sahillere yönelik aldığımız tedbirler doğrultusunda Eşkel'de hizmet vermek için bir ekip de görevlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA