Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Bursa-İstanbul kara yolunun Kurtul mevkisinde boya dolu varil yüklü 35 HA 5742 plakalı tır, 10 ADK 899 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle henüz kimliği öğrenilemeyen boya yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan tır sürücüsünü Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazanın ardından tırda yüklü olan boya varilleri kara yoluna saçıldı. Trafik, uzun süre yolun boya kaplı olmasından dolayı kapandı.
Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol, yapılan çalışmanın ardından dökülen boyaların üstü toprakla kapatılarak tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin