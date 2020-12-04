Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
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Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı

04.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:40

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesine gelen 2 zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesine gelen 2 zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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