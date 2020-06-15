Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden giden bir otomobil karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

15.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:13

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden giden bir otomobil karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan A. idaresindeki 16 KF 043 pkakalı otomobil Kavak Sokak üzerinde ters yönden seyir halindeyken aynı sokak üzerinde karşı istikametten gelen Mehmet D. idaresindeki 16 AFT 237 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta hasar görürken, Hakan A. idaresindeki otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Melike A. ile Talip A. hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan her iki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile alakalı soruşturmanın ise başlatıldığı öğrenildi.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İHA

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