Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

02.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:50
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Ahmet Bayar idaresindeki 16 EC 742 plakalı otomobil, Orhaneli-Harmancık kara yolu Çaydere mevkisinde Seyit Ali Çokaçar'ın kullandığı 16 ABG 358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Alp, Havva ve Gülay Çokaçar ile Selime Bozkurt yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seyit Ali Çokaçar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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