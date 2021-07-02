Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
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Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı.

Bursa'da iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücülerinden birinin yakınları olay yerine gelince ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Zümrütevler Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen iki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücülerinden birinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu öfkeli grup polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur/İHA)

Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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