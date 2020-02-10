Bursa'da iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'da iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da üst aramasında ve kullandığı araçta iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

10.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:22
Bursa'da iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'da üst aramasında ve kullandığı araçta iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli U.G'nin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelinin üst aramasında 2 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

U.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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