Bursa'da iki katlı tarihi ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında evin ikinci katının büyük bölümü çöktü.

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu