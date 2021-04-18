BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN
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BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 19.30 sularında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Küle dönen bina iş makinesiyle kontrollü yıkılırken, yangının çıkın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN
BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN
BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN
BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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