Bursa'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu
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Bursa'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu

BURSA'da, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı.

Bursa'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu
30.04.2020 01:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 01:36

BURSA'da, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Gazel Sokak'ta bulunan 2 katlı evde çıktı. Ayşe Ödemiş'e (65) ait evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken evde oturanlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı.İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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