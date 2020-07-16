Bursa'da iki katlı binada yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı kullanılmayan binada yangın çıktı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı kullanılmayan binada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Çarıklı Değirmen Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 70 yıllık tarihi olan binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanların görüldüğü yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Daha önce kentin en bilindik kafelerinden biri olarak kullanılan binanın boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA