Bursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
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Bursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:22
Bursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi

'nın ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki iki katlı binanın bir dairesinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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