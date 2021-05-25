Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
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Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi

Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

BURSA'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalleli, evde yaşayan iki kardeşin kavga ettiğini, alevlerin yükselmesinin ardından da dışarı çıkıp kaçtıklarını söyledi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler, kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 1'inci Tutum Sokak'ta, iki kardeşin oturduğu müstakil evde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kardeşler evden çıkıp kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın nedeniyle evin yanındaki apartmanlarda oturanlar tahliye edildi, bölgedeki araçlar çekildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde zarar meydana geldi.

Mahallelinin ifadesine başvuran polis, evde yaşayan kardeşlerin kavga ettiğini, alevler yükselince de evden çıkıp kaçtıklarını söyledi.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler, kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.


Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi
Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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