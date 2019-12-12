Bursa'da iki kardeşi öldüren sanık iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak

12.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kardeşi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, sanık Murat A'nın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulunduğu iddianame, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Murat A, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü Sibel Dudaklı ile aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgaya Mehmet Ali Dudaklı'nın da karıştığını belirtti. Cinnet getirdiğini öne süren sanık, önce Mehmet Ali Dudaklı'yı, sonra da ablası Sibel Dudaklı'yı öldürdüğünü anlattı.

Murat A'nın yargılanmasına 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Olay

Gemlik ilçesinde geçen ocak ayında, bir süredir haber alınamayan Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı (37), Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunmuştu.

Bursa Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi katil zanlısı Murat A'nın Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Edirne'ye ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gittiğini belirlemişti.

Ekipler, Murat A'nın yurt dışına kaçmak için bazı kişilerle anlaştığı bilgisine ulaşmış ve şüpheliyi Yunanistan'a kaçmak üzereyken bir balıkçı teknesinde yakalamıştı. Murat A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA