İki hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bıraktı
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İki hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bıraktı

17.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:23

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtı.

Kemalpaşa Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda K.Ö'ye ait 48 NG 922 plakalı motosiklet, sabah saatlerinde çalındı.

Motosikletin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu motosikletin, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda olduğu belirlendi.

Arızalanınca benzinliğe bırakılan ve yakıt deposunun söküldüğü görülen motosiklet, sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasının görüntülediği 2 şüpheli aranıyor.

İki hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bıraktı
İki hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bıraktı
İki hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bıraktı
İki hırsız, çaldıkları motosiklet arızalanınca akaryakıt istasyonuna bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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