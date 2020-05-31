Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ediyor.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ediyor.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sırasında çevredeki binalardan bazılarının camları kırıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine geldi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zaman zaman biber gazı kullanan polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA