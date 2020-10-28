Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
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Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada

28.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:02
Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada

BURSA'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, pazartesi günü Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Bursa'da iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN

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