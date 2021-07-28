Bursa'da iki gençten birini öldürüp diğerini yaralayan sanığa "yaralama" suçundan 19 yıl hapis cezası
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Bursa'da iki gençten birini öldürüp diğerini yaralayan sanığa "yaralama" suçundan 19 yıl hapis cezası

Bursa'da iki gençten birini öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'yaralama' suçundan 19 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da, pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, kahvehane önünde oturan 15 yaşındaki iki gençten birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sanık, "yaralama" suçundan yeniden yargılanarak, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da, pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, kahvehane önünde oturan 15 yaşındaki iki gençten birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sanık, "yaralama" suçundan yeniden yargılanarak, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince sanık hakkında verilen hapis cezası kararlarının kısmen bozulmasının ardından Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sezai İ. (30), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktul Doğukan Avcı ile yaralanan Mustafa Paşa'nın yakınları ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Bozma kararına ilişkin son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından, "yaralama" yönünden bozulan 20 yıl hapis cezasını 19 yıla indirerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde 2 yıl önce bir kahvehane önüne gelen Sezai İ, elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmişti. Bu sırada kahvehane önünde çay içen iki sınıf arkadaşı Doğukan Avcı ile Mustafa Paşa ağır yaralanmıştı. Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra evinde yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yaralama" suçundan ise 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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Bursa'da iki gençten birini öldürüp diğerini yaralayan sanığa "yaralama" suçundan 19 yıl hapis cezası - Haberler
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