Bursa'da, iki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu bulunan kayınpederin cezası belli oldu
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Bursa'da, iki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu bulunan kayınpederin cezası belli oldu

Bursa'da gerçekleşen olayda kayınpederin, oğulları evde olmadığı zaman diliminde iki gelinine de tecavüz ettiği öne sürüldü. Konuyla ilgili iki elti de şikayetçi olurken, yapılan DNA testinde de kayınpederin, gelininden çocuğu olduğu kanıtlandı. Sanık 54 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

Bursa'da, iki gelinine tecavüz eden, birinden de çocuğu bulunan kayınpederin cezası belli oldu
20.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:36

Osmangazi ilçesinde O.L adındaki kayınpeder hakkında, iki gelini tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu. Eşlerinin işe gittiği sırada tecavüze uğradıklarını belirten A.L. ile eltisi M.L. kayınpederlerinin tehditlerine maruz kaldıklarını de ifade etti. Suçlama hakkında kayınpeder O.L ise ''Gelinim kendi istedi'' dedi. Ancak O.L. 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde O.L.'nin 21 Ocak'ta yargılanmasına başlandı. Mahkemede savunmasını yapan O.L., "Eşim 2017 yılında vefat etti. Memleketime götürüp toprağa verdim. 2018 yılında tekrar evlendim. Bursa'da bulunan evimi iki katlıydı, oğullarım evlendikten sonra altlı üstlü oturduk. Ben gelinlerime yönelik cinsel saldırıda bulunmadım. İddiaları kabul etmiyorum. Gelinlerimin, çocuklarımdan korktuğu için böyle bir iddiada bulunduklarını düşünüyorum" dedi.

"GELİNİMİN ZORLAMASIYLA OLDU''

Dosyadaki tutanakların okunması üzerine O.L. yeniden söz alarak, "Eşim hastaydı. Eşim benimle ilişkiye gireceği zaman yanıma gelirdi. Karanlıkta yattığım için bir gece yatağıma girenle ilişki yaşadım. Eşimin olmadığını anlayınca, kim olduğunu sorunca, kendisinin A.L. olduğunu söyledi. Bu ilişki onun zoruyla 3-4 defa olmuştur. Diğer gelinime bu ilişkiyi söyleyince 'Beni bu işlere katma baba' dedi. Eşim öldükten sonra evden gideceğimi söyleyince, A.L. çocuğun benden olduğunu söyledi. Ben yaptığım hatayı düzeltmeye çalıştım ancak elime yüzüme bulaştırdım. Gelinim A.L'nin zorlamasıyla oldu" diye konuştu.

İki gelinine cinsel saldırıda bulunan, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis

"EVLENDİKTEN BİR GÜN SONRA KAYINPEDERİM BANA TECAVÜZ ETTİ"

Sanığın oğlu S.L. ile 9 yıl önce evlendiğini söyleyen A.L., "Evlendiğim günün ertesi günü kayınpederim, bana dokunmaya başladı. 'Benimle birlikte olacaksın' dedi. Kabul etmedim, 'Kimse duymayacak' deyince balkondan kendimi atacağımı söyleyerek ağladım. Ancak beni dinlemeyerek, benimle zorla ilişkiye girdi, bana tecavüz etti. Akşam eşim işten gelince, burada duramadığımı söyleyip ağladım. Ne olduğunu sorunca, burada yapamadığımı belirttim. Başımdan geçen olayı anlatamadım. Kayınpederim sonraki günler eşim gittiğimde yine tecavüzlerini sürdürdü. Tam 8 yıl bana tecavüz etti. Hamile iken karnıma vurdu. Oklava ve odunla beni dövdüğü oluyordu. İstemediğimde zorla birlikte oluyordu. Kayınvalidem ölene kadar bu davranışları devam etti. Eltime de aynılarını yapmış. Şikayetçiyim" dedi.

"EŞİME ANLATSAM BANA İNANMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Kayınpederinin, kayınvalidesinin ölümüne kadar eltisine yaptıklarının aynısını, kendisine de yaptığını söyleyen M.L., "Kayınpederim evde kimse olmadığı sırada benimle de zorla cinsel ilişkiye girdi. Beni sürekli dövüyordu. Başımdan geçenleri eşime anlatsam bana inanmayacağını, babasına inanacağını düşünüyordum. Eltim, bana kayınpederimin kendisine sarkıntılık ettiğini söyleyince, ben de 'Bana da yapıyor' dedim. 'Eşlerimize söylesek bize inanırlar mı' diye aramızda konuştuk. Kayınpederim evde bir bahane bularak tartışmalar çıkarıyordu. Yeni eve kadın getireceğini söyleyince yine evde kavga çıktı. Hep birlikte karakola şikayete gittiğimizde eşim bana 'Babam sana bir şey mi yaptı' deyince 'Yaptı' dedim. A.L.'ye de mi diye sorunca, 'Evet ona da yaptı' dedim. Sonra şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan O.L, davaya Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada O.L., ikinci evliliğini yaptığı ve arsasını sattığı için kendisine cinsel saldırı iftirasının atıldığını söyledi. Gelinlerin avukatı Hande Öztenay ise yaptığı savunmada, "Şikayet başvurumuz arsa satışından önce olmuştur. A.L.'nin babalık davası açıp, DNA sonucunun ortaya çıkmasından sonra kayınpederi hakkında şikayetçi olduk" dedi.

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık O.L. ise, "Cezam varsa dışarıda anne ve babamın yanında çekmek isterim. Ailem ve çocuklarım vardır. Rahatsızlığım bulunmaktadır. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin her iki katılana yönelik suçtan dolayı beraatine, A.L.'ye yönelik eylemin rıza göstermesi nedeniyle hukuka aykırılık bulunmadığından sanığın hükümle birlikte tahliyesine, karar verilmesini istedi.

54 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, iyi hal uygulamadığı O.L.'ye iki gelinine karşı 'cinsel saldırı' suçundan her biri için 27'şer yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verdi. Bir üye hakim ise sanık hakkında gelinlerine karşı cezalandırılmasını istediği 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı beraatine yönelik verilen karara katılmadığını belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

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