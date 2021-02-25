İki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şebboy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Doğukan B. idaresindeki 16 AJS 178 plakalı motosiklet ile Kemal T. yönetimindeki 16 AFU 546 plakalı araç çarpıştı.

Yaralanan Doğukan B, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ethem İ. idaresindeki otomobil ile Osman S. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek