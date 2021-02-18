Bursa'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Bursa'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

18.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:10
Bursa'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adnan Menderes Bulvarı İnegöl Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. P.Ş. idaresindeki 16 AKM 999 plakalı araç ile H.A. kontrolündeki 16 NZ243 plakalı araç, cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile P.Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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