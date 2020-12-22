Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı
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Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

22.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:19

- Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

- Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

BURSA - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kükürtlü Caddesi'ne çıkan M.T idaresindeki 16 BN 707 plakalı otomobil, B.A.G'nin kullandığı 16 KPY 23 plakalı otomobile çarpıştı. Kazaya karışan iki otomobil park halindeki 16 ALG 988 plakalı kamyonete çarptı. Bu esnada otomobiline alışveriş yaptığı malzemeleri yerleştirirken kamyonet ile kendi otomobilinin arasında kalan Murat B. yaralandı. Vatandaşların 112 ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kurtarılan Murat B. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı
Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı
Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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