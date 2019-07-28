Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA'da Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'da Orhangazi-İznik karayolunda Orhangazi'ye bağlı Üreğil mahallesi kavşağında gece yarısı saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sinan Demirtaş (24) idaresindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan Sabri Balta (56) idaresindeki 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya dönerken, otomobil ve hafif ticari araç yoldan savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Sinan Demirtaş ile yanında yolcu olarak bulunan kuzeni Turgay Demirtaş (36) yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta ise araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazayı haber alan Sabri Balta'nın oğlu ve diğer yakınları ise kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içindeki yaralıları araçlardan çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Sabri Balta'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA