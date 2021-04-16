BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 15 KİŞİYE KISITLAMA İHLALİ CEZASI

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 8 kişi, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 8 kişi, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kavgada sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. Kısa sürede sokağa dökülen yaklaşık 100 kişi, kavga etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, kavgayı güçlükle ayırırken, çevik kuvvet ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada 8 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin uyarılarına rağmen evlerine gitmeyen 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 8 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavga ve polisin müdahale ettiği anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere; onlarca kişinin sokakta kavga ettiği, grupların sopalarla birbirine saldırdığı ve polisin kavgayı güçlükle ayırdığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı