Bursa'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş özgürlüğü
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Bursa'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş özgürlüğü

Bursa'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş özgürlüğü
07.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:31

Bursa'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş özgürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarda kartlı sisteme geçti.

Bursa'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş özgürlüğü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarda kartlı sisteme geçti. Vakıfbank ile yapılan anlaşma doğrultusunda bastırılan ve 'Kart16' adı verilen sosyal kartları Büyükşehir'den temel ihtiyaç desteği alan vatandaşlara dağıtmaya başlayan belediye, 'getirdiği yenilikle' ihtiyaç sahiplerinin 'tüm ilçelerde istedikleri alışveriş merkezinden' yararlanmalarının önünü açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece ürün alımında geçerli olacak ve aylık yükleme yapılacak kartları yılsonuna kadar 5000 aileye dağıtmayı planladıklarını açıkladı.

17 ilçenin tamamında geçerli

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak için sürdürdüğü sosyal yardımları, kredi kartıyla yapma kararı aldı. Yeni uygulamaya alınan kartlı alışveriş sistemini tanıtan Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan ve yardıma muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarının 'rencide edilmeden' giderilmesi için bu şekilde bir uygulama başlattıklarını söyledi. Sosyal yardım alan ailelerin özgür şekilde istedikleri yerlerden alışveriş yapmalarını temin edecek kartların ilk etapta 875, yılsonuna kadar da 5000 aileye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, "Kart16 isimli sosyal yardım kartımız, 17 ilçemizin tamamında, Vakıfbank pos cihazının bulunduğu tüm alışveriş merkezlerinde kullanılabilecek" dedi.

4 aşamada sosyal destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kart verilecek kişilerin sosyal çalışma görevlilerinin raporları doğrultusunda tespit edileceğini ifade etti. Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yapacağı başvuruların uzmanlar tarafından incelemeleri yapılarak raporlandırılacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Puanlama sistemine göre düzenlenen inceleme raporları, Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu'nda görüşülecek ve karara bağlanacak. Üst düzeyde sosyal destek, orta düzeyde sosyal destek, alt düzeyde geçici süreli sosyal destek ve alt düzey sosyal destek olmak üzere, vatandaşımıza 4 aşamada destek verilmesini kararlaştırdık" diye konuştu. Kartlara aylık olarak Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen miktarlarda bakiyeler yükleneceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa il sınırları içerisinde kullanılabilecek sosyal kart, tekel ürünleri, elektronik eşya ve beyaz eşya alımlarında geçerli olmayacak" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, yardıma muhtaç kişilere yönelik sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na şahsen başvuruda bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Bursa'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş özgürlüğü

Kaynak: İHA

Manşet

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