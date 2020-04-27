Bursa'da ihtiyaç sahipleri için "Dayanışma Marketi" kuruldu
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Bursa'da ihtiyaç sahipleri için "Dayanışma Marketi" kuruldu

Bursa'da ihtiyaç sahipleri için "Dayanışma Marketi" kuruldu Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa'da ihtiyaç sahipleri için " Dayanışma Marketi" kuruldu Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi ve Mahalle Komiteleri iş birliğiyle korona virüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan...

27.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:34
Bursa'da ihtiyaç sahipleri için 'Dayanışma Marketi' kuruldu

Bursa'da ihtiyaç sahipleri için "Dayanışma Marketi" kuruldu

Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa'da ihtiyaç sahipleri için " Dayanışma Marketi" kuruldu

BURSA - Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi ve Mahalle Komiteleri iş birliğiyle korona virüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi. Çeşitli gıda ve temizlik malzemelerinin yer aldığı marketi ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, "Dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada sağ elin verdiğini sol el görmüyor" diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşlar için örnek bir dayanışma projesini hayata geçirdi. Bu süreçte maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların gıda ihtiyacına destek olmak amacıyla oluşturulan "Dayanışma Marketi"nde çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Bugüne kadar Nilüfer'in 8 mahallesinde açılan "Dayanışma Marketi"ne mahalle sakinleri, gönüllü olarak aldığı ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bırakıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Altınşehir Mahalle Muhtarlığı'nda yer alan Dayanışma Marketi'ni hem ziyaret etti hem de dayanışma ağına destek oldu. Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz'den uygulama hakkında detaylı bilgi alan Başkan Erdem, özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde Nilüferliler'in dayanışma içinde olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mahalle muhtarları, Mahalle Komiteleri ve Nilüferliler'in gücüyle birlikte oluşturulan "Dayanışma Marketi"nin, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Erdem şöyle konuştu: "Burada sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Yardımsever Nilüferliler, güçleri yettiğince aldığı ürünleri buraya bırakıyor. Zor durumda olan insanlar da buraya gelerek, ihtiyacı kadar olan ürünü alıyor. Nilüfer halkının bu konudaki duyarlılığı bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmanın çoğalmasını diliyorum."

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Dayanışma Marketi'nde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Dayanışma Marketi'nin Altınşehir, Çalı, Çamlıca, Ertuğrul, Yüzüncüyıl, Dumlupınar, Görükle ve Karaman mahallelerinde aktif olarak açıldığını belirten Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, uygulamanın Nilüfer'in diğer mahallelerinde de yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Sürecin ilk günlerinden itibaren mahalle muhtarları ve Mahalle Komiteleri ile birlikte hızlı bir şekilde organize olduklarını ifade eden Karagöz, Dayanışma Marketi hakkında bilgi verdi. Dayanışma Marketi'nin, 'Gücün kadar getir, ihtiyacın kadar al' düşüncesiyle hayata geçirildiğini söyleyen Emre Karagöz, "Mahalle muhtarlarımız ve Mahalle Komitelerimiz, birçok alanda dayanışma faaliyeti yürütüyor. Bunlardan biri de Dayanışma Marketi oldu. Burada çeşitli gıda ve temizlik ürünleri yer alıyor. Dayanışma ve güven ilişkisine dayalı bir uygulama. Öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşların beyanına dair kaydımızı alıyoruz. Buraya gelen vatandaşlar, ihtiyaçları kadar ürünü alıp, evlerine mutlu bir şekilde dönüyor. Bu dayanışmanın artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Dayanışma Marketi'ne destek olmak isteyen vatandaşların, aldığı ürünleri Altınşehir, Çalı, Çamlıca, Ertuğrul, Yüzüncüyıl, Dumlupınar, Görükle ve Karaman mahalle muhtarlıklarına teslim etmesinin yeterli olduğunu dile getirdi.

Bursa'da ihtiyaç sahipleri için 'Dayanışma Marketi' kuruldu

Kaynak: İHA

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