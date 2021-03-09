Bursa'da İHH gönüllüleri Harmancık ilçesinde okulu ziyaret etti
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Bursa'da İHH gönüllüleri Harmancık ilçesinde okulu ziyaret etti

09.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:28
Bursa'da İHH gönüllüleri Harmancık ilçesinde okulu ziyaret etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi bünyesindeki Genç İHH ekibi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla Harmancık Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi bünyesindeki Genç İHH ekibi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla Harmancık Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İHH Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Harmancık Ortaokulu'nu ziyaret eden İHH'nın genç gönüllüleri, eğitim gören 120 öğrenciyle dans gösterileri, deneyler ve birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Gerçekleştirilen aktiviteye katılan Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "Öğrencilerimiz yeniden okullara gelerek yüz yüze eğitimlerine başladılar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Yapılan faaliyetler ve konuşmalardan sonra hediyelerini alan öğrenciler sınıflarına dönerek yeniden yüz yüze eğitime başlamanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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