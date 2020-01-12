Bursa'da iguanaların beslenme saati
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Bursa'da iguanaların beslenme saati

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iguanaların yemek saati objektiflere yansıdı.

12.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:24
Bursa'da iguanaların beslenme saati

'nde yaşayan iguanaların yemek saati objektiflere yansıdı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan onlarca iguana yavrusunun beslenme saati objektiflere yansıdı. Otçul olan iguanalar, en sevdiği sebzelerden biri olan marul ve otları kısa sürede tüketiyor. Böcekle beslenen bukalemunlarla karıştırılan iguanalar çeşitli sebze ve meyveler tüketiyor. Yüzlerce tür, binlerce hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi, haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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