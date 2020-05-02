Bursa'da iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu
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Bursa'da iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu

Bursa'da iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu
02.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:31

Bursa'da iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu Bursa'da iftar saatine yakın başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu.

Bursa'da iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu

BURSA - Bursa'da iftar saatine yakın başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede toplanan kara bulutlar büyük bir gürültü ile yağmuru yeryüzüne bıraktı. Bir yandan güneş kendinin gösterirken, bir yandan ise yağmur şiddetle yağdı. Denizin durgun olduğu gözlemlenirken, hafta boyunca Bursa'da yağış bekleniyor.

Bursa'da iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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