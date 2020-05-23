Bursa'da iftar saati maganda dehşeti.
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Bursa'da iftar saati maganda dehşeti.

23.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:18

Bursa'da iftar saati maganda dehşeti...Yol kenarında yürürken maganda kurşunuyla vuruldu, yaralandığını böyle anladı

Bursa polisi, güvenlik kameralarından yola çıkarak husumetlisini ve yoldan geçen 24 yaşındaki genci tüfekle vuran zanlıyı çok geçmeden yakaladı

BURSA - Bursa'da iftar saati husumetli olduğu kişiye ateş ederken 24 yaşındaki bir genci ensesinden yaralayan zanlı çok geçmeden yakalandı. Gencin vurulduğunu sonradan anlaması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralı genç hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer İlçesi Lefkoşe Caddesi üzerindeki Çamlıca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Mert U. kaldırımda yürüdüğü sırada seyir halindeki araçtan sıkılan rastgele ateş sonucu ensesinden yaralandı. İlk anda kendisine isabet eden saçmaların farkına varmayan genç kısa süre ilerledikten sonra ensesinden kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mert U.'yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

Polis şüpheliyi güvenlik kameralarından buldu

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde pompalı tüfekle ateş eden K.G.'nin 16 NOL 63 plakalı otomobilden ateş ettiğini belirlendi. Ekipler K.G.'yi kısa sürede kırma tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Seyir halindeyken husumetli olduğu kişiye ateş etmiş

K.G. gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada olayı itiraf eden K.G., aralarında husumet bulunan M.S.O. isimli şahısla Lefkoşa Caddesi üzerinde seyir halinde karşılaştığını ve aracından pompalı tüfekle ateş ettiğini itiraf etti.

Saçmalar yol kenarındaki Mert'e sekti

Cadde üzerinde karşılaştığı kişinin aracına pompalı tüfekle ateş eden K.G., araç içerisinde bulunan M.S.O.'yu ayağından yaraladı. M.S.O.'nun bulunduğu araçtaki diğer arkadaşı Z.T.O. olayı yara almadan atlatırken, araçtan seken saçmalar yol kenarında yürüyüş yapan Mert U.'yu başından yaraladı. Olayın ardından yakalanan K.G. ve M.S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yol kenarında yürürken maganda kurşunuyla böyle yaralandı

Lefkoşa Caddesinde yol kenarında yürürken maganda kurşunuyla vurulan Mert U.'nun yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. K.G. kullandığı araçla olay yerinden uzaklaxırken, ilk önce başta yaralandığını fark etmeyen Mert U. bir süre ilerledikten sonra vurulduğunu hissediyor. Mert U.'nun hayati tehlike kaydıyla tedavisi devam ederken, zanlı ile husumeti bulunan M.S.O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçundan işlem başlatılan K.G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Bursa'da iftar saati maganda dehşeti.

Kaynak: İHA

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