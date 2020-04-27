Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü
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Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü

Bursa'da iftara sayılı saatler kala meydana gelen kazada virajı alamayan LPG yüklü tır yan yattı.

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü
27.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:25

Bursa'da iftara sayılı saatler kala meydana gelen kazada virajı alamayan LPG yüklü tır yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılırken tırın patlama riskine karşı çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

Kaza, Bursa-İstanbul otoyolu Demirtaş viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre LPG yüklü 34 CHH 911 plakalı tır, sürücüsü Ramazan İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı sonra yan yatarak durabildi. Kazada sürücü Ramazan İ. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tırın devrilmesi sonucu patlama riskine karşı polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Yan yatan LPG yüklü tırın boşaltılması için olay yerine iki adet LPG tankeri daha çağrıldı. Tankerdeki gaz boşaldıktan sonra çekici yardımı ile tırın enkazı olay yerinden kaldırıldı. Trafik polisleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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