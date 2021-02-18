Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı
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Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı

18.02.2021 01:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:28
Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı

Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı.

Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 EE 731 plakalı tır, Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane mevkisinde alev almaya başladı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yanan tırın kargo aracı olduğu, İstanbul'dan Manisa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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