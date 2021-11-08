Son dakika haberi: Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında Bursa'da camdaki parmaklıklara asılı iç çamaşırlarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'da camdaki parmaklıklara asılı iç çamaşırlarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Yıldırım'a bağlı Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkadığı çamaşırları evinin camındaki demir parmaklıklara asan T.Y'nin iç çamaşırları çalındı. Evinin karşısındaki komşusunun sokağı gören güvenlik kamerasını inceleyen T.Y, iç çamaşırlarının çalındığını görünce şok oldu. Olay sonrası soluğu polis merkezinde alan kadın, çamaşırlarını çalan şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi: Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi: Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi: Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

 Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı

Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı

 7 katlı binadan düşen kadının şüpheli ölümü! Bir kişinin olay yerinden panikle kaçtığı iddia edildi

7 katlı binadan düşen kadının şüpheli ölümü! Bir kişinin olay yerinden panikle kaçtığı iddia edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title