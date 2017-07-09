Bursa'da "Huzurlu Ulu Şehir Uygulaması"
Bursa'da, "Huzurlu Ulu Şehir Uygulaması" kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da, "Huzurlu Ulu Şehir Uygulaması" kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yapılan uygulamaya 3 bin personel katıldı.
Uygulamada UYAP sorgulaması yapılan 4 bin 565 kişiden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 şüpheli gözaltına alınarak, ilgili birimlere teslim edildi. Yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, fişekler ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Uygulama kapsamında trafik ekipleri tarafından bin 130 aracın sorgulaması yapılırken, 5 otomobil, 3 motosiklet trafikten men edildi. Çeşitli ihlallerde bulunan araçlara ise 54 bin 485 bin lira para cezası uygulandı.
Uygulamalarda önceden çalınan 3 otomobil de şüphelileriyle yakalandı.