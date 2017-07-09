Bursa'da, "Huzurlu Ulu Şehir Uygulaması" kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yapılan uygulamaya 3 bin personel katıldı.



Uygulamada UYAP sorgulaması yapılan 4 bin 565 kişiden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 şüpheli gözaltına alınarak, ilgili birimlere teslim edildi. Yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, fişekler ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.



Uygulama kapsamında trafik ekipleri tarafından bin 130 aracın sorgulaması yapılırken, 5 otomobil, 3 motosiklet trafikten men edildi. Çeşitli ihlallerde bulunan araçlara ise 54 bin 485 bin lira para cezası uygulandı.



Uygulamalarda önceden çalınan 3 otomobil de şüphelileriyle yakalandı.