Bursa'da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 132 tim ile "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 132 tim ile "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa sokaklarında "Huzurlu Sokaklar" adı verilen şok bir uygulama gerçekleştirdi. Şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturan 132 tim 423 personelin katıldığı uygulamada, 7 bin 140 iş yeri, 3 bin 183 araç kontrol edilerek denetlendi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 28 kişi yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı. Ayrıca 42 araç sürücüsüne toplam 20 bin 716 lira idari para cezası uygulanarak 16 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 2 aranan aracın ise ele geçirildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA