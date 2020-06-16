Bursa'da huzur ve güven uygulaması
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Bursa'da huzur ve güven uygulaması

Bursa'da gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Bursa'da huzur ve güven uygulaması
16.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:49

Bursa'da gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

"Türkiye Geneli Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında İl Jandarma Komutanlığından 378 personel, 81 ikamet adresi ile 57 noktayı kontrol etti.

Uygulama sonucunda, 4 bin 414 kişi şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı ve 1 kişiye idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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