Bursa'da "Huzur ve Güven" uygulaması

27.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:22

Bursa Jandarma Komutanlığınca, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 98 tim ve 355 personelin katılımıyla 40 adresi kontrol edildi. 5 bin 617 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Bir şüphelinin "yaralama" suçundan gözaltına alındığı uygulamada, bir kişiye de 235 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA