Bursa'da Huzur Uygulaması
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.
İki aşamalı ve eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda 72 ekip 337 personel yer aldı.
Uygulamalarda 4 bin 857 araç sorgulanırken, 56 araç trafikten men edildi. 8 bin 862 kişinin sorgulandığı kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.
Umuma açık 337 işletmedeki denetimlerde ise 5 gram skunk, 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Kontrollerde 78 bin 831 lira idari para cezası verildiği öğrenildi.
Kaynak: AA