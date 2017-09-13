Bursa'da "Huzur Operasyonu"

Bursa'da 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen Huzur Operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 200 polisin katılımıyla merkez Yıldırım ilçesinde 'Huzur Operasyonu' gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında 400 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı.



Uygulama kapsamında araç ve üst aramalarında 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 7 fişek, 2 adet pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletle otomobil bulundu. Bir iş yerinde 'Slot' diye tabir edilen elektronik kumar makinesi ele geçirildi, bununla ilgili 1 kişiye adli işlem yapıldı.



Trafik ekiplerince 92 aracın sorgusu yapıldı, 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, bir araç da trafikten men edildi.