Bursa'da Huzur Operasyonları Devam Ediyor

Bursa'da polisin düzenlediği huzur operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve asayişin sağlanması için merkez Yıldırım ilçesinde çeşitli şubelerden 200 polisin katılımı ile huzur operasyonu düzenledi. Uygulamada 400 kişinin Genel Bilgi Tarama (GTB) sorgulaması yapılırken, 9 kişi gözaltına alındı. Belirli noktalarda trafik polislerinin yaptığı yol uygulamalarında ise 92 araç kontrolden geçirilirken, 6 araca çeşitli kusurlardan dolayı bin lira para cezası kesildi.



Umuma açık mekanlarda yapılan denetimlerde ise 18 umuma açık iş yeri ve 10 ikamet kontrol edildi, 7 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.



Huzur operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, dolu fişekler, çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Bursa'da huzurun ve asayişin sağlanması için bu tarz operasyonların devam edeceği açıklandı. - BURSA