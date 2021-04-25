Bursa'da husumetli oldukları kişinin evine taşla saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da husumetli oldukları kişinin evine taşla saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da husumetli oldukları kişinin evine taşla saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin evine taşlı sopalı saldırıda bulunan biri kadın 2 zanlı yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin evine taşlı sopalı saldırıda bulunan biri kadın 2 zanlı yakalandı.

Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta Pınar Ç. ve Davut G, aralarında önceden husumet bulunan bir kişinin evinin camlarını taş ve sopalarla kırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği şüpheliler, polise mukavemette de bulundu.

Gözaltına alınan Pınar Ç. ve Davut G, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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