Bursa'da husumetli olduğu kişiyi sırtından bıçakladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Necati Vamin (21) husumetli olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Vamin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi Ali Çiçek sokağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Necati Vamin (21) ile daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan arbede de Necati Vamin sırtından bıçaklandı. Daha sonra Vamin kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli yada şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vamin'i hareketsiz halde kanlar içerisinde yolda yatarken gören bir sürücü, yaralı Vamin'i İnegöl Devlet Hastanesi götürürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Vamin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Vamin'i bıçaklayan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA