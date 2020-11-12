Bursa'da hurda tesisinde yangın
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Bursa'da hurda tesisinde yangın

12.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:35
Bursa'da hurda tesisinde yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir hurda tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir hurda tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçede Davut Aktürk'e ait tesiste kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar, iş yerindeki yanıcı malzemeleri tutuşturdu.

Yangının kısa sürede büyümesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçenin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekipleri ve tesis çalışanlarının 45 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bu arada olay yerindeki kesici metaller nedeniyle patlayan itfaiye hortumundan çıkan köpükler ekiplere zor anlar yaşattı.

Yangın nedeniyle tesiste büyük çaplı hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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