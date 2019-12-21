BURSA'DA HURDA KÂĞIT DEPOSUNDA YANGIN: 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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BURSA'DA HURDA KÂĞIT DEPOSUNDA YANGIN: 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BURSA'nin Osmangazi ilçesinde bir hurda kağıt deposunda yangın çıktı.

21.12.2019 05:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 05:24
BURSA'DA HURDA KÂĞIT DEPOSUNDA YANGIN: 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BURSA'nin ilçesinde bir hurda kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında çevre iş yerlerinde çalışan 4 dumandan etkilendi. İşçiler ekiplerince kurtarılarak oksijen tedaisi uygulandı. Yangın tarafından çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesinde bulunan bir bahçenin içerisindeki hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bahçede bulunan hurda kağıtların tutuşmasıyla büyüyen yangın kısa sürede tüm depoya yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, 14 aracı ile birlikte 60 eri müdahale ederken, polis ekipleri de bölgeyi tahliye etti. Çevrede bulunan iş yerlerini saran dumandan etkilenen 4 işçi, merdiven yardımıyla erlerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda oksijen verildi ve müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORÖte yandan yangın, ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Depoda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi-Araçla kağıtların kaldırılması ve alevlere müdahale-Dumandan etkilenen işçilerin merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılması-Depodan dumanların yükselmesi-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden detay-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


Kaynak: DHA
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