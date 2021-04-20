Son dakika haberi... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA YANGIN

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı