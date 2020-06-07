Bursa'da horoz dövüştüren ve dövüşü izleyen 47 kişiye "sosyal mesafe" cezası Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüşü için bir binanın çatı katında toplanan kişilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüşü için bir binanın çatı katında toplanan kişilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Demetevler Mahallesi B223 Sokak'ta bir binada horoz dövüştürülerek kumar oynandığı bilgisini alan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, bu eve gitti.

Çatı katında, horoz dövüşünü organize eden ev sahibi O.Ü. ve horoz sahibi 6 şüphelinin de aralarında olduğu 47 kişinin bulunduğu belirlendi.

Yavuzselim Polis Merkez Amirliğine götürülen bu kişilerden O.Ü. hakkında "Kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

Ev sahibi dahil horoz dövüştüren ve dövüşü izlemeye gelen 47 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 148 bin 50 lira ceza uygulandı.

Çatı katını mühürleyen ekipler, dövüştürülen horozları ise Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA