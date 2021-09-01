Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor
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Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor

Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, Hollanda'ya gönderilecek yaklaşık bin tonluk acı biber salçası sosu üretimi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, Hollanda'ya gönderilecek yaklaşık bin tonluk acı biber salçası sosu üretimi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1974 yılında kurulan kooperatifin 17 yıldır Hollanda'ya ürün gönderdiğini, bu yıl da bu ülkeye yapılacak ihracattan 1 milyon dolar gelir beklediklerini ifade etti.

Hollanda'nın biber üreticisi olmamasına rağmen biber salçasında en büyük ihracatçılardan olduğuna işaret eden Uğur, şöyle konuştu:

"Onların ihracat taahhüdünü bizler yerine getirmeye çalışıyoruz. 800-1000 ton arasında Hollanda'ya biber sosu yapacağız. Çalışmalarımız sürüyor. Bu üretim için yaklaşık 100 kişi çalışacak. İşçi sıkıntısı da yaşanıyor. Her şey dört dörtlük değil ama biz işletme olarak memnunuz."

Tarlada yetişen biberi, dövize dönüştürdükleri için mutlu olduklarını dile getiren Uğur, gelecekte ihracatı artırma ve çeşitlendirme hedeflerinin olduğunu da bildirdi.

Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor
Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor
Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor
Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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Bursa'da Hollanda'ya yaklaşık bin ton salça ihraç edecek kooperatif, üretime devam ediyor - Haberler Ekonomi
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