Bursa'da hobi bahçesine dalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'da hobi bahçesine dalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da aracıyla hobi bahçesindeki kulübeye dalan sürücü, feci şekilde can verdi.

Bursa'da hobi bahçesine dalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
01.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:53

Bursa'da aracıyla hobi bahçesindeki kulübeye dalan sürücü, feci şekilde can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde ikamet eden Recep Korum (58), akşam saatlerinde aşırı sürat ve kayganlaşan yol nedeniyle Hançerli Mahallesi girişinde 07 BVR 16 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hobi bahçesindeki kulübeye çarpan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Recep Korum, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Korum'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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